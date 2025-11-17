Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Ташкент и Ашхабад подписали ряд соглашений по итогам переговоров Мирзиёева и Бердымухамедова

    В регионе
    • 17 ноября, 2025
    • 13:36
    Ташкент и Ашхабад подписали ряд соглашений по итогам переговоров Мирзиёева и Бердымухамедова

    Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписали совместное заявление по итогам переговоров в Ташкенте.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

    В присутствии глав государств также состоялся обмен рядом подписанных документов. Среди них договор о функционировании Узбекско-Туркменской зоны приграничной торговли, соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинской науки, а также соглашение о дальнейшем развитии сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Был подписан протокол о международном автомобильном пассажирском и грузовом сообщении.

    Стороны утвердили программы сотрудничества между министерствами юстиции и в сфере культуры на 2026–2027 годы. Подписаны меморандумы о сотрудничестве в области поставок железнодорожных вагонов для перевозки нефтяных продуктов и жидких химических грузов, о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности, а также о создании узбекско-туркменского экспертного совета между профильными институтами двух стран.

    Кроме того, подписаны "дорожная карта" по сотрудничеству в области лесного хозяйства на 2026–2030 годы, а также соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах между региональными органами управления обеих стран.

    Узбекистан Туркменистан Шавкат Мирзиёев Сердар Бердымухамедов соглашения

    Последние новости

    14:09

    Открыт последний кластер переговоров по вступлению Албании в ЕС

    Другие страны
    14:07
    Фото

    Азербайджан и ОАЭ запускают взаимную торговлю на рынках капитала

    Финансы
    14:04

    Азербайджан и Габон обсудили вопросы сотрудничества в ряде сфер

    Инфраструктура
    14:04

    Азербайджан и страны Центральной Азии формируют "Союз шести"

    Аналитика
    14:04

    На WTDC-25 отмечен прогресс Азербайджана в 5G и искусственном интеллекте

    ИКТ
    14:02

    Германия возобновит экспорт оружия в Израиль с 24 ноября

    Другие страны
    13:54

    Названы сроки реализации в Азербайджане концепции "учитель на полную ставку"

    Наука и образование
    13:51

    Дорин Богдан-Мартин: Азербайджан становится быстрорастущим региональным центром цифрового развития

    ИКТ
    13:51

    Emirates заказала у Boeing 65 самолетов на $38 млрд

    Инфраструктура
    Лента новостей