Ташкент и Ашхабад подписали ряд соглашений по итогам переговоров Мирзиёева и Бердымухамедова

Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписали совместное заявление по итогам переговоров в Ташкенте.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

В присутствии глав государств также состоялся обмен рядом подписанных документов. Среди них договор о функционировании Узбекско-Туркменской зоны приграничной торговли, соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинской науки, а также соглашение о дальнейшем развитии сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Был подписан протокол о международном автомобильном пассажирском и грузовом сообщении.

Стороны утвердили программы сотрудничества между министерствами юстиции и в сфере культуры на 2026–2027 годы. Подписаны меморандумы о сотрудничестве в области поставок железнодорожных вагонов для перевозки нефтяных продуктов и жидких химических грузов, о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности, а также о создании узбекско-туркменского экспертного совета между профильными институтами двух стран.

Кроме того, подписаны "дорожная карта" по сотрудничеству в области лесного хозяйства на 2026–2030 годы, а также соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах между региональными органами управления обеих стран.