В Армении пройдут танковые учения российских военнослужащих

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Танкисты Южного военного округа проведут "танковые дуэли" в горах Армении.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявили в пресс-службе ЮВО России.

"На российской военной базе Южного военного округа, дислоцированной в Республике Армения, на высокогорном полигоне "Алагяз" начались тактические занятия танковых подразделений. Более 100 военнослужащих в составе экипажей танков Т-72Б будут обучаться и состязаться в "танковых дуэлях" в высокогорных условиях на высоте более 2 тысяч метров над уровнем моря", - говорится в сообщении.

В ходе обучения танкисты будут отрабатывать нормативы по тактической, огневой и специальной подготовке.