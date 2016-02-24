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    В Армении пройдут танковые учения российских военнослужащих

    Более 100 военнослужащих российской военной базы Южного военного округа в армянском Гюмри проводят тактические занятия

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Танкисты Южного военного округа проведут "танковые дуэли" в горах Армении. 

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявили в пресс-службе ЮВО России.

    "На российской военной базе Южного военного округа, дислоцированной в Республике Армения, на высокогорном полигоне "Алагяз" начались тактические занятия танковых подразделений. Более 100 военнослужащих в составе экипажей танков Т-72Б будут обучаться и состязаться в "танковых дуэлях" в высокогорных условиях на высоте более 2 тысяч метров над уровнем моря", - говорится в сообщении.

    В ходе обучения танкисты будут отрабатывать нормативы по тактической, огневой и специальной подготовке.

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