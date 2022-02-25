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Танкер с российским экипажем терпит бедствие в Черном море

Танкер с российским экипажем терпит бедствие в Черном море Российский экипаж танкера под молдавским флагом терпит бедствие в Черном море.
В регионе
25 февраля 2022 г. 17:09
Танкер с российским экипажем терпит бедствие в Черном море

Российский экипаж танкера под молдавским флагом терпит бедствие в Черном море.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу Морское агентство Молдовы.

"Корабль Millenial Spirit IMO Nr. 7392610 (танкер-химовоз) под флагом Республики Молдова находясь в нейтральных водах Черного моря (46°22.221'N, 031°07.095'E) был поражен снарядом (с неизвестного направления)", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что на борту корабля вспыхнул пожар, оборудование и спасательные шлюпки уничтожены, состоящий из граждан РФ экипаж покинул судно в спасательных жилетах. На данный момент спасательные работы ведутся близлежащими кораблями.

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Версия на английском языке Moldovan-flagged tanker with Russian crew in distress in Black Sea

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