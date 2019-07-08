Тамуна Тандашвили: Самолеты Georgian Airways будут летать в Москву транзитом через Ереван

Несмотря на запрет на полеты в Россию, которое вступает в силу с сегодняшнего дня – 8 июля, авиасообщение между РФ и Грузией продолжится.

Как сообщает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом на своей странице в Facebook написала заместитель коммерческого директора грузинской авиакомпании Georgian Airways Тамуна Тандашвили.

По ее словам, самолеты данной компании будут летать в Москву транзитом через Ереван.

Она отметила, что это будет происходить дважды в день. И, кроме того, пассажирам не надо будет покидать борт и забирать багаж, уточнила она.

Ко всему прочему, она подчеркнула, что данная авиакомпания перевезет 40 тысяч пассажиров, которые уже купили билеты.

Грузинские авиакомпании выполнили последние рейсы в Россию, а с 8 июля в силу вступил запрет на полеты в РФ.