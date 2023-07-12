Таможенники выявили мошенническую схему растаможки машин из Кыргызстана и Армении

Федеральная таможенная служба (ФТС) России зафиксировала махинации с декларируемой стоимостью автомобилей, ввозимых через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в частности, из Кыргызстана и Армении.

Федеральная таможенная служба (ФТС) России зафиксировала махинации с декларируемой стоимостью автомобилей, ввозимых через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в частности, из Кыргызстана и Армении.

Как передает Report, об этом "Газете.ru" сообщили в пресс-службе ФТС.

"Проблематика с занижением стоимости легковых автомобилей имеется. Таможенными органами выявляются случаи декларирования в государствах-членах Евразийского экономического союза легковых автомобилей с признаками заявления недостоверных сведений об их стоимости", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В ФТС также предупредили, что выявление манипуляций с задекларированной стоимостью автомобилей в тех странах, через которые они оформлялись, происходит уже после их выпуска в обращение. Недоплаченные суммы таможенных платежей будут взыскивать с декларантов в тех странах, где автомобили проходили таможенное оформление.

Сообщается, что если таможня выявляет, что товары были ввезены с заниженной стоимостью, что привело к неуплате таможенных платежей, то она может с помощью административного регулирования предъявлять претензии к текущему владельцу товара - начиная от требования об уплате недостающей суммы и изъятия ПТС, вплоть до его конфискации.