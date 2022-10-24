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Таможенная служба РФ получила от стран Прибалтики письма о замораживании сотрудничества

Таможенная служба РФ получила от стран Прибалтики письма о замораживании сотрудничества Федеральная таможенная служба России получила от стран Прибалтики письма о замораживании таможенного сотрудничества.
В регионе
24 октября 2022 г. 14:26
Таможенная служба РФ получила от стран Прибалтики письма о замораживании сотрудничества

Федеральная таможенная служба России получила от стран Прибалтики письма о замораживании таможенного сотрудничества.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник замглавы службы Руслан Давыдов на пресс-конференции в Москве.

"Наши границы с Евросоюзом и есть границы с Прибалтийскими странами и Финляндией. У нас все годы и даже после 2014 года были прекрасные отношения с таможенным руководством этих стран. По моему мнению, <...> чистой воды политика. В силу политических жестких установок мы получили от этих стран прямые письма о замораживании таможенного сотрудничества. Не отвечают на звонки. <...> В конце лета очереди достигали до 1 000 машин из Латвии к нам. Это товары, которые востребованы на нашем рынке", - сказал он.

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