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Талибы опровергли задержание двух пакистанцев, готовивших теракт у посольства Туркменистана

Талибы опровергли задержание двух пакистанцев, готовивших теракт у посольства Туркменистана Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" опровергло информацию о том, что возле посольства Туркменистана в Кабуле были задержаны два гражданина Пакистана, которые готовили теракт.
В регионе
29 августа 2021 г. 10:55
Талибы опровергли задержание двух пакистанцев, готовивших теракт у посольства Туркменистана

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" опровергло информацию о том, что возле посольства Туркменистана в Кабуле были задержаны два гражданина Пакистана, которые готовили теракт.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление опубликовано на странице представителя талибов Забихуллы Муджахида в Twitter.

"Сообщения некоторых СМИ о том, что 26 августа двое пакистанцев, которые якобы готовили теракт в отношении посольства Туркмении, были задержаны возле здания этой дипмиссии, не соответствуют действительности. Ничего подобного не происходило, туркменскому посольству не угрожает никакой опасности", - указал представитель радикалов.

Напомним, что ранее ряд СМИ информировал о том, что 26 августа талибы задержали двух граждан Пакистана с самодельным взрывным устройством у здания посольства Туркменистана. Как уточнялось, подозреваемые были задержаны сразу после произошедшего в четверг теракта возле здания аэропорта Кабула. В результате этой атаки, организованной боевиками группировки "Исламское государство в Хорасане", погибли около 200 афганцев и еще не менее 13 американских военнослужащих.

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