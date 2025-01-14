Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене

Организация Тверских Государств (ОТГ) набирает серьезную динамику и имеет потенциал стать в будущем серьезным центром силы.

Организация Тюркских Государств (ОТГ) набирает серьезную динамику и имеет потенциал стать в будущем серьезным центром силы.

Об этом Report сказал Член национального Курултая при президенте Республики Казахстан, политолог Талгат Калиев.

"Как правильно отметил президент Азербайджана Ильхам Алиев, ОТГ действительно набирает очень серьезную динамику и имеет потенциал стать в будущем серьезным центром силы. Во-первых, это объединение стран, в которых совокупно проживает более сотни миллионов человек. Во-вторых, это средние державы, которые имеют серьезное влияние и значение на международном пространстве", - сказал Калиев.

Политолог отметил, что ОТГ имеет тесные связи как с западными странами, так и с Китаем.

"Это и Турция, которая является членом НАТО, и Узбекистан, который демонстрирует мощную динамику развития, и Азербайджан, который стратегически расположен на стыке Азии и Европы и способствует связности на Евразийском континете. Страны-члены ОТГ могут стать серьезными игроками на региональном уровне, учитывая интеграционные проекты, тесное сотрудничество с Китаем и Европой", - подчеркнул политолог.

Он также отметил, что эти государства являются экономическими самодостаточными, имеют большое количество собственных энергоресурсов и полезных ископаемых. По словам эксперта, в этих странах хорошо развит внутренний рынок и человеческий капитал.

По мнению Калиева, сотрудничество стран-участниц ОТГ в совместных проектах также играет позитивную роль в политическом усилении организации.

"Важную роль играет и военное сотрудничество Азербайджана и Турции, совместные учения Азербайджана и Казахстана. А работа над единым тюркским алфавитом потенциально может способствовать созданию общего тюркского языка с преподаванием в качестве второго языка в школах. Это все демонстрирует очень серьезную динамику и нацеленность лидеров наших государств и народов на сближение",- подытожил политолог.