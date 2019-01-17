В Москве задержали таксиста из Армении, стрелявшего в пассажиров

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ На западе Москвы таксист-армянин открыл стрельбу в своих пассажиров, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Конфликт возник в результате несогласия таксиста с суммой, которую предложила молодая пара, чтобы проехать пару кварталов до дома. Между ними произошла словесная перепалка, таксист сел в машину и уехал, однако потом вернулся и открыл стрельбу по пассажирам из травматического пистолета.

Никто не пострадал.

Позднее правоохранительные органы Москвы задержала подозреваемого. Им оказался 48-летний уроженец Армении, временно зарегистрированный в подмосковном Одинцовском районе. На травматический пистолет у водителя было разрешение.

В отношении таксиста возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".