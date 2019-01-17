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    В Москве задержали таксиста из Армении, стрелявшего в пассажиров

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ На западе Москвы таксист-армянин открыл стрельбу в своих пассажиров, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    Конфликт возник в результате несогласия таксиста с суммой, которую предложила молодая пара, чтобы проехать пару кварталов до дома. Между ними произошла словесная перепалка, таксист сел в машину и уехал, однако потом вернулся и открыл стрельбу по пассажирам из травматического пистолета.

    Никто не пострадал.

    Позднее правоохранительные органы Москвы задержала подозреваемого. Им оказался 48-летний уроженец Армении, временно зарегистрированный в подмосковном Одинцовском районе. На травматический пистолет у водителя было разрешение.

    В отношении таксиста возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".

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