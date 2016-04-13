Так называемый "геноцид армян" в очередной раз стал предметом разногласий в парламенте Грузии

Тбилиси. 13 апреля. REPORT.AZ/ Предложение депутата армянской национальности о признании грузинским парламентом т.н. "геноцида армян" вызвало очередной протест.

Как сообщает Report, депутат азербайджанской национальности Азер Сулейманов достойно ответил армянскому коллеге.

“На сегодняшнем заседании парламентарий из Ахалкалаки Самвел Петросян выступил с предложением признать т.н. "геноцид армян". Он заявил, что подобное решение грузинского парламента будет встречено армянским народом с благодарностью. Однако я не позволил ему докончить эту мысль и выразил протест включению подобного вопроса в повестку заседания", - заявил в интервью Report А.Сулейманов.

Член Партии "Единое национальное движение" Азер Сулейманов перебил коллегу и назвал его предложение абсурдным.

В конце заседания А.Сулейманов сказал: "Это - не армянский парламент, это - парламент Грузии. Поэтому здесь должны обсуждаться проблемы Грузии".

Назвав С.Петросяна шоуменом, А.Сулейманов посоветовал ему не пятнать парламент сказками о ложном геноциде. Он заявил, что в действительности геноцид был учинен состоящим из армян табором "Баграмяна" в Абхазии: "В Абхазии армяне убили невинных грузин. Если речь идет о событиях 1915 года, турецкая сторона открыла свои архивы в связи с данным вопросом, а Армения категорически отказывается делать это".

Напомнив о зверствах, совершенных армянами на оккупированных территориях Азербайджана, А.Сулейманов сказал: "Армяне за одну ночь убили в Ходжалы 613 мирных жителей. Сейчас на территориях Азербайджана идет война. О каком "геноциде" вы говорите?".

Выступление А.Сулейманова было поддержано большинством депутатов. По этой причине С.Петросян был вынужден закрыть вопрос.