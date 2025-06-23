Тайные алмазы для Пашиняна: Драгкамни России воровали и вывозили в Армению

ФСБ и СК РФ раскрыли преступную схему, в рамках которой российские алмазы компании "Алроса" незаконно переправлялись в Армению, прямиком к депутату, олигарху Хачатуру Сукиасяну.

ФСБ и СК РФ раскрыли преступную схему, в рамках которой российские алмазы компании "Алроса" незаконно переправлялись в Армению, прямиком к депутату, олигарху Хачатуру Сукиасяну. Парламентария с темным прошлым называют давним приятелем премьер-министра республики Никола Пашиняна и считают его кошельком. Буквально накануне в Армении задержали и возбудили уголовное дело в отношении российского бизнесмена Самвела Карапетяна по обвинению в призывах к захвату власти.

Как сообщает Report , российское издание NEWS.ru выяснило, в чем истинная подоплека нового скандала и кто на самом деле стоит за контрабандой алмазов из РФ.

Что известно о хищениях алмазов "Алросы"

ФСБ России совместно со Следственным комитетом раскрыла преступную группировку, которая занималась хищением и контрабандой в Армению высококачественных алмазов компании "Алроса".

Как сообщили в ФСБ, оперативники задержали с поличным сотрудницу "Алросы" Валентину Матющенкову и ее сына Алексея, выступавшего посредником, при попытке хищения очередной партии алмазов. Наручники также надели на запястья граждан России и Армении Армена Петросяна и Армана Саакяна, которые обеспечивали вывоз драгоценных камней и предоставляли технические алмазы для подмены.

"Работница компании была задержана ФСБ с поличным при выносе с территории ЕСО партии похищенных алмазов общим весом около 250 карат стоимостью свыше 1,9 млн рублей", — сообщили NEWS.ru в пресс-службе "Алросы".

Во время обысков у подозреваемых обнаружили около 200 тысяч карат технического алмазного сырья, а также средства и оборудование, которые использовались для сокрытия и перевозки драгоценных камней. ФСБ опубликовала видео задержания банды, похищавшей алмазы у "Алросы" и поставлявшей в Армению. На кадрах видны многочисленные драгоценные камни, изъятые у подозреваемых, и предполагаемая выручка.

По данным правоохранительных органов, организаторами преступной схемы являются граждане Армении братья Багикян, которые находятся в международном розыске за контрабанду алмазов.

Для преступников алмазный бизнес — это высокомаржинальное занятие, отметил в беседе с NEWS.ru директор Каспийского института стратегических исследований (Россия) Игорь Коротченко.

"Кража или скупка алмазов за меньшие деньги по нелегальным каналам выгодна. В Армении есть мастерские, где природные алмазы могут обработать и реэкспортировать в третьи страны, или же продать в составе ювелирных украшений. Возможно, их потом перепродадут на европейском или американском рынке", — рассказал он.

По версии следствия, похищенные у "Алросы" камни вывозились в Армению, где перерабатывались на предприятиях компании ADM Diamonds, бенефициаром которого является предприниматель и депутат Национального собрания Хачатур Сукиасян.

"То, что людей Сукиасяна задержали в России, говорит о том, что он был вовлечен в процессы нелегального бизнеса. Но интересно, что это выяснилось только сейчас. Хотя подозрения на этот счет звучали и раньше", — рассказал NEWS.ru лидер движения "Мать Армения" Андраник Теванян.

Что предшествовало алмазному скандалу

Ранее в Армении задержали и арестовали на два месяца российского предпринимателя Самвела Карапетяна в связи с обвинениями в призывах к захвату власти. Против бизнесмена также возбудили уголовное дело. Это произошло после того, как Карапетян высказался в поддержку Армянской апостольской церкви, деятельность которой негативно оценивает Пашинян.

"Небольшая группа, забыв армянскую историю, тысячелетнюю историю Армянской церкви, напала на Армянскую церковь и армянский народ", — сказал бизнесмен, комментируя критику армянским премьер-министром Католикоса всех армян Гарегина II.

Пашинян заявил о планах национализировать принадлежащее Карапетяну предприятие ЗАО "Электрические сети Армении" (ЭСА). "Это (национализация) произойдет быстро, и я призываю всех сотрудников "Электрических сетей Армении" добросовестно выполнять свои должностные обязанности. После национализации (огосударствления) добросовестность будет учтена", — написал он в Facebook.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что ситуация вокруг Карапетяна внимательно отслеживается Москвой. Дипломат назвала предлоги для ареста предпринимателя странными. Она отметила, что со стороны ведомства Карапетяну будут оказывать любое необходимое содействие.

Кто такой Хачатур Сукиасян

По данным армянских СМИ, бизнесмен и депутат парламента от партии Никола Пашиняна "Гражданский договор" Хачатур Сукиасян после распада СССР основал корпорацию "СИЛ" и занялся бизнесом в энергетике, строительстве, банках и торговле.

"Сукиасян — один из ярких представителей так называемых "лихих девяностых". Первоначальное накопление капитала у него произошло благодаря связям с властями. А впоследствии с помощью этого капитала он начал вмешиваться в политику", — пояснил Теванян.

С 1999 года он неоднократно избирался в парламент, входил в окружение президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Но в 2008 году Сукиасяна лишили депутатской неприкосновенности и объявили в розыск: ему было предъявлено обвинение в причастности к организации массовых беспорядков 1 марта 2008 года. Среди обвиняемых по этому делу был также будущий премьер-министр страны, а тогда главный редактор оппозиционной газеты "Армянское время" Никол Пашинян.

Сукиасян сначала скрывался, а в 2009 году покинул Армению, якобы из-за проблем со здоровьем. Позднее его амнистировали, и в 2012 он снова попытался баллотироваться в парламент Армении, однако его не зарегистрировали.

После прихода в 2018 году Пашиняна к власти бизнесмен стал его союзником и в 2021 году был избран депутатом Национального собрания по общегосударственному избирательному списку партии "Гражданский договор".

"Хачатур Сукиасян является членом команды Никола Пашиняна. По армянским меркам он считается олигархом. Хотя Пашинян всегда выступал против олигархов, против того, чтобы бизнесмены, особенно крупные, были в парламенте. Однако он, вопреки всем своим словам, привел Сукиасяна в парламент", — указал Теванян.

По данным армянского издания Verelq, Сукиасян — один из крупнейших спонсоров правящей партии "Гражданский договор". Его компании получают госзаказы, а сам он выступает в роли неформального переговорщика от имени властей. Его брата, Роберта Сукиасяна, также обвиняли в нарушениях закона — в частности, в незаконной застройке в центре Еревана. Сукиасянов называют кошельками Пашиняна.

"Сукиасян — это олигарх. Такое слово его вполне точно описывает. Кстати, он был олигархом и при прежних властях", — подтвердил NEWS.ru армянский политтехнолог Карен Кочарян.

Что ответил на обвинения Сукиасян

В окружении Сукиасяна опровергли его причастность к хищениям и контрабанде алмазов "Алросы". "Семья Сукиасяна не имеет никакого отношения к алмазной фабрике, и подобные утверждения не соответствуют действительности", — заявила пресс-секретарь Сукиасяна Анна Мкртчян.

В компании ADM Diamonds также заявили, что Сукиасян не является ее бенефициаром. "Хачатур Сукиасян никакого отношения к ADM Diamonds не имеет", — сообщили NEWS.ru в ее пресс-службе. На сайте компании ее собственники не указаны, однако связи во власти у них, видимо, есть: в декабре 2019 года на открытии фабрики ADM Diamonds присутствовал Никол Пашинян.

Сукиасяна не лишат депутатской неприкосновенности, потому что он член команды Пашиняна, пояснил Теванян. "Он их не выдает, если ему не будет от этого личной выгоды. Армения не будет содействовать России в расследовании этого дела по той же причине", — сказал политик.