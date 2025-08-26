О нас

Таиланд и Камбоджа договорились о разминировании в одном из регионов

Таиланд и Камбоджа договорились о совместном разминировании приграничной зоны в одном из трех регионов.
В регионе
26 августа 2025 г. 16:03
Таиланд и Камбоджа договорились о разминировании в одном из регионов

Таиланд и Камбоджа договорились о совместном разминировании приграничной зоны в одном из трех регионов.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил в ходе брифинга в Бангкоке официальный представитель МИД Таиланда Никондет Пхалангкун.

"К настоящему времени договориться с камбоджийской стороной о разминировании приграничной зоны удалось только в одном из трех пограничных регионов. Эта договоренность была достигнута на заседании Регионального комитета по вопросам границ в зоне ответственности Первого военного округа сухопутных войск Таиланда, где граница проходит с таиландской стороны по провинции Сакео", - сказал он.

