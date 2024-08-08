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Таджикские власти заявили о раскрытии трех терактов

Таджикские власти заявили о раскрытии трех терактов В Таджикистане за шесть месяцев текущего года зарегистрированы и раскрыты три террористических акта, а также еще две попытки совершения атак.
В регионе
8 августа 2024 г. 13:55
Таджикские власти заявили о раскрытии трех терактов

В Таджикистане за шесть месяцев текущего года зарегистрированы и раскрыты три террористических акта, а также еще две попытки совершения атак.

Как передает Report со ссылкой на таджикские СМИ, об этом в ходе пресс-конференции сообщил первый заместитель министра внутренних дел республики Абдурахман Аламшозода.

За этот период ведомство зарегистрировало 582 преступления террористического и экстремистского характера.

Он также подчеркнул, что в результате принятых мер задержан 1 381 разыскиваемый преступник.

"В этом году 44 преступника, находившиеся в международном розыске, задержаны на территории зарубежных стран, 22 из них экстрадированы в Таджикистан через национальный центр "Интерпол". Еще 22 человека пока находятся за рубежом", - сообщил он.

Аламшозода добавил, что за этот период были арестованы 226 членов террористических и экстремистских организаций.

"Также в результате разъяснительной работы 220 человек добровольно вернулись из-за границы на родину и освобождены от уголовной ответственности", - сказал он.

В результате введения разъяснительных мер из-за границы возвращены 1 589 членов террористических движений и организаций и участников вооруженных операций.

"Они освобождены от уголовной ответственности и вернулись к мирной жизни", - отметил Аламшозода.

Также из воюющих стран были возвращены на родину 47 семей членов террористов - всего 381 гражданин Таджикистана.

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