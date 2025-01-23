Таджикистан запустит проект по цифровизации транспортных коридоров в СНГ

Таджикистан в рамках председательства в СНГ намерен инициировать проект по разработке Стратегии цифровизации ключевых интермодальных транспортных коридоров в пространстве Содружества.

Таджикистан в рамках председательства в СНГ намерен инициировать проект по разработке Стратегии цифровизации ключевых интермодальных транспортных коридоров в пространстве Содружества.

Как сообщает Report, об этом посол Таджикистана в Азербайджане Ильхом Абдурахмон заявил сегодня на мероприятии, посвященном председательству страны в СНГ в 2025 году.

Посол отметил, что для реализации этого проекта будет привлечена экспертиза Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

"В транспортном направлении мы продолжим оказывать содействие деятельности Межправительственного совета дорожников, Координационного транспортного совещания и Совета по железнодорожному транспорту в вопросах проектирования, строительства, реконструкции и эксплуатации автомобильных и железных дорог, совершенствования сети дорожных сооружений. Отдельное внимание будем уделять общим усилиям по дальнейшему устранению барьеров на пути международных транзитных перевозок, а также прозрачной тарифной политике", - сказал дипломат.