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Таджикистан станет центром оперного и балетного искусства СНГ

Таджикистан станет центром оперного и балетного искусства СНГ В Душанбе создадут координационный совет театров оперы и балета стран Содружества Независимых Государств (СНГ).
В регионе
29 августа 2023 г. 17:20
Таджикистан станет центром оперного и балетного искусства СНГ

В Душанбе создадут координационный совет театров оперы и балета стран Содружества Независимых Государств (СНГ).

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Таджикистан.

Отмечается, что с подобной инициативой выступил директор театра оперы и балета Таджикистана Камолиддин Сайфиддинзода на Международном фестивале-симпозиуме в Санкт-Петербурге.

Так, Совет театров СНГ станет базовой организацией государств-участников Содружества по сотрудничеству в области музыкально-театрального дела, подчеркнул источник.

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