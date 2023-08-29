Таджикистан станет центром оперного и балетного искусства СНГ

В Душанбе создадут координационный совет театров оперы и балета стран Содружества Независимых Государств (СНГ).

В Душанбе создадут координационный совет театров оперы и балета стран Содружества Независимых Государств (СНГ).

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Таджикистан.

Отмечается, что с подобной инициативой выступил директор театра оперы и балета Таджикистана Камолиддин Сайфиддинзода на Международном фестивале-симпозиуме в Санкт-Петербурге.

Так, Совет театров СНГ станет базовой организацией государств-участников Содружества по сотрудничеству в области музыкально-театрального дела, подчеркнул источник.