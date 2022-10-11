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Таджикистан просит своих граждан покинуть Украину

Таджикистан просит своих граждан покинуть Украину Посольство Таджикистана в Киеве призывает соотечественников покинуть территорию Украины на фоне обострения ситуации.
В регионе
11 октября 2022 г. 17:14
Таджикистан просит своих граждан покинуть Украину

Посольство Таджикистана в Киеве призывает соотечественников покинуть территорию Украины на фоне обострения ситуации.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Sputnik-Таджикистан.

"Гражданам Республики Таджикистан, находящимся в Украине, рекомендуется строго соблюдать требования соблюдения военного положения, а также указания руководства органов местного самоуправления для личной безопасности и по возможности покинуть территорию Украины", - говорится в обращении таджикского посольства.

Представительство также просит граждан страны воздержаться от поездок на Украину до стабилизации ситуации.

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