Таджикистан просит своих граждан покинуть Украину

Посольство Таджикистана в Киеве призывает соотечественников покинуть территорию Украины на фоне обострения ситуации.

Посольство Таджикистана в Киеве призывает соотечественников покинуть территорию Украины на фоне обострения ситуации.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Sputnik-Таджикистан.



"Гражданам Республики Таджикистан, находящимся в Украине, рекомендуется строго соблюдать требования соблюдения военного положения, а также указания руководства органов местного самоуправления для личной безопасности и по возможности покинуть территорию Украины", - говорится в обращении таджикского посольства.



Представительство также просит граждан страны воздержаться от поездок на Украину до стабилизации ситуации.