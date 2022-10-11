Таджикистан просит своих граждан покинуть Украину

Посольство Таджикистана в Киеве призывает соотечественников покинуть территорию Украины на фоне обострения ситуации.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Sputnik-Таджикистан.
"Гражданам Республики Таджикистан, находящимся в Украине, рекомендуется строго соблюдать требования соблюдения военного положения, а также указания руководства органов местного самоуправления для личной безопасности и по возможности покинуть территорию Украины", - говорится в обращении таджикского посольства.
Представительство также просит граждан страны воздержаться от поездок на Украину до стабилизации ситуации.