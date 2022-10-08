Таджикистан представил ОДКБ данные о жертвах конфликта с Кыргызстаном

Порядка 60 граждан Таджикистана погибли, более 230 получили ранения в результате конфликта на границе с Кыргызстаном, произошедшего в сентябре.

Порядка 60 граждан Таджикистана погибли, более 230 получили ранения в результате конфликта на границе с Кыргызстаном, произошедшего в сентябре.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Таджикистан, такие данные привел замминистра иностранных дел Таджикистана Содик Имоми, выступая на встрече заместителей глав МИД стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Он подчеркнул, что в период "14-17 сентября 2022 года вооруженные формирования Кыргызстана убили 59 граждан Таджикистана <...>, 234 гражданина получили тяжелые ранения, разрушены 296 объектов гражданской инфраструктуры, в частности, три общеобразовательных учреждения, два медучреждения и три мечети".

Между тем, МЧС Кыргызстана заявлял о том, что число погибших в результате конфликта на кыргызско-таджикской границе составило 63 человека.