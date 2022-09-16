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Таджикистан использует "Град", все виды войск для захвата территории Кыргызстана

Таджикистан использует "Град", все виды войск для захвата территории Кыргызстана Таджикская сторона заранее подготовила и активно применяет в ходе конфликта на границе танки, минометы, бронетехнику и реактивные системы залпового огня "Град".
В регионе
16 сентября 2022 г. 13:30
Таджикистан использует Град, все виды войск для захвата территории Кыргызстана

Таджикская сторона заранее подготовила и активно применяет в ходе конфликта на границе танки, минометы, бронетехнику и реактивные системы залпового огня "Град".

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Кызгызстана, об этом сообщил Госкомитет национальной безопасности КР.

По данным ведомства, Таджикистан использует против Кыргызстана все методы гибридной войны, одновременно распространяя в социальных сетях и на других информационных ресурсах ложные сведения.

"Душанбе винит Бишкек в создании конфликтной ситуации, однако таджикская сторона заранее подготовила и активно применяет танки, минометы, бронетехнику и реактивные системы залпового огня "Град". Как видно, Таджикистан, атакуя населенные пункты, кроме пограничных войск, использует все виды ряда войск с целью захвата территории Кыргызстана", — заявил госкомитет.

В ГКНБ отметили, что кыргызская сторона продолжает настаивать на прекращении огня, призывает власти Таджикистана сесть за стол переговоров и совместно урегулировать ситуацию.

12.51

Госкомитет нацбезопасности Таджикистана заявил, что были зафиксированы факты поджогов жилых домов и других объектов на территории ряда населенных пунктов.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Таджикистан, военнослужащие кыргызских спецподразделений совершили вооруженное нападение на дома мирных жителей исфаринских сел. В поселках Богистон и Лакон города Исфара поджигались жилые дома и вспомогательные объекты.

"В настоящее время усилия Таджикистана по стабилизации ситуации не дают положительных результатов в связи с тем, что кыргызские военные не учли предложения о мирных переговорах", - также отметил источник.

Пока ситуация по всему периметру таджикско-кыргызской границы остается напряженной. Приграничные территории охвачены огнем с двух сторон, идут столкновения, подтверждены атаки из тяжелого оружия.

Сообщается, что 16 сентября около 04:50 с использованием тяжелого орудия кыргызская сторона обстреляла заставу "Душанбе" погранотряда "Исфара".

Военнослужащие Кыргызстана совершили вооруженное нападение на поселки Ходжаи Аъло, Куммазор, Сурх, Сомониён, Кулканд города Исфара, а также Хистеварз и Овчикалъача Бободжон-Гафуровского района.

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