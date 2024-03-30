Таджикистан и Россия обсудят проблему вербовки мигрантов экстремистами

Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана обсудит с российскими коллегами из профильных ведомств проблему вовлечения мигрантов в экстремистские сообщества.

Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана обсудит с российскими коллегами из профильных ведомств проблему вовлечения мигрантов в экстремистские сообщества.

Как передает Report со ссылкой на таджикские СМИ, об этом сообщила замглавы Минтруда Шахноза Нодири.

Отмечается, что это станет уже вторым раундом переговоров, которые пройдут в Душанбе в конце мая.

"Еще в конце февраля мы направляли проект повестки дня, где одним из вопросов было пресечение вовлечения граждан Таджикистана в экстремистские и террористические группировки. Естественно, мы этот вопрос будем обсуждать", - подчеркнула она.

По ее словам, таджикская сторона предложит российской активизировать такую работу после теракта, который произошел в Crocus City Hall в Подмосковье.

По ее словам, в мае в Душанбе пройдет заседание совета миграционных органов стран-участниц СНГ, и таджикская сторона там инициирует вопрос пресечения вербовки в экстремистские и террористические организации граждан стран Содружества.

Ранее сообщалось о том, что в Таджикистане задержаны девять человек, которые, предположительно, связаны с подозреваемыми по делу о теракте в Crocus City Hall и группировкой "Исламское государство в Хорасане" - ответвлением террористической организации "Исламское государство".