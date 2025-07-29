Таджикистан и Кыргызстан обсудили продвижение процесса демаркации государственной границы

Таджикистан и Кыргызстан обсудили продвижение процесса демаркации линии государственной границы между двумя странами.

Таджикистан и Кыргызстан обсудили продвижение процесса демаркации линии государственной границы между двумя странами.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу президента Таджикистана, вопрос обсуждался в ходе рабочей встречи между президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым в городе Чолпон-Ата Кыргызской Республики.

Главы государств обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки и подтвердили стремление к укреплению отношений дружбы, добрососедства и сотрудничества.

В ходе встречи стороны также рассмотрели результаты недавних взаимных визитов на высшем уровне и отметили перспективы развития торгово-экономического сотрудничества, а также другие аспекты взаимодействия. Кроме того, президенты обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.