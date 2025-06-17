Таджикистан и Китай подписали ряд документов по итогам встречи Рахмона и Цзиньпина

По итогам встречи президента Таджикистана Эмомали Рахмона и председателя КНР Си Циньпина подписан ряд новых документов о сотрудничестве.

По итогам встречи президента Таджикистана Эмомали Рахмона и председателя КНР Си Циньпина подписан ряд новых документов о сотрудничестве.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу президента Таджикистана, переговоры прошли в Астане (Казахстан) в рамках Второго саммита формата "Центральная Азия-Китай".

Среди документов - соглашение между правительствами двух стран о сотрудничестве в области интеллектуальной собственности, программа торгово-экономического сотрудничества до 2030 года, меморандум о сотрудничестве между МИД двух стран о создании механизма Стратегического диалога на уровне внешнеполитических ведомств и т.д.

В ходе встречи были обсуждены вопросы расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, промышленной, энергетической, транспортно-коммуникационной и сельскохозяйственной сферах, развитие сельского хозяйства путем внедрения инновационных технологий.

Было отмечено, что в структуре внешнеторгового оборота Таджикистана доля Китая составляет более чем 20%. В настоящее время в Таджикистане действуют более 700 компаний с китайским капиталом в различных социально-экономических сферах страны. С учетом ускорения развития промышленности было признано важным создание технологических и совместных промышленных парков, а также научно-исследовательских IT-центров.

Стороны также обсудили создание совместных предприятий с привлечением китайского капитала по производству электромобилей, солнечных панелей, фармацевтической и химической продукции в Таджикистане. Была отмечена важность налаживания прямого авиасообщения между Душанбе и Пекином.