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Таджикистан и Иран подписали меморандум об отмене визового режима

Таджикистан и Иран подписали меморандум об отмене визового режима Правительства Таджикистана и Ирана заключили меморандум об отмене визового режима для граждан двух государств.
В регионе
8 ноября 2023 г. 18:55
Таджикистан и Иран подписали меморандум об отмене визового режима

Правительства Таджикистана и Ирана заключили меморандум об отмене визового режима для граждан двух государств.

Как передает Report, документ был подписан в присутствии президентов Эмомали Рахмона и Эбрахима Раиси во Дворце нации в Душанбе в ходе визита иранского лидера.

"В присутствии глав государств был подписан меморандум о взаимопонимании между правительством Республики Таджикистан и правительством Исламской Республики Иран об отмене виз для владельцев загранпаспортов", - говорится в сообщении пресс-службы таджикского лидера.

Впервые об упрощении визового режима Рахмон и Раиси высказались на двусторонней встрече на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре. В настоящее время между Таджикистаном и Ираном налажено регулярное авиасообщение. Однако на данный момент из Таджикистана в Иран без визы могут поехать только владельцы служебных и дипломатических паспортов и находится там не более месяца.

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Версия на азербайджанском языке Tacikistan və İran viza rejiminin ləğvi ilə bağlı memorandum imzalayıblar

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