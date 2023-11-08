Таджикистан и Иран подписали меморандум об отмене визового режима

Правительства Таджикистана и Ирана заключили меморандум об отмене визового режима для граждан двух государств.

Правительства Таджикистана и Ирана заключили меморандум об отмене визового режима для граждан двух государств.

Как передает Report , документ был подписан в присутствии президентов Эмомали Рахмона и Эбрахима Раиси во Дворце нации в Душанбе в ходе визита иранского лидера.

"В присутствии глав государств был подписан меморандум о взаимопонимании между правительством Республики Таджикистан и правительством Исламской Республики Иран об отмене виз для владельцев загранпаспортов", - говорится в сообщении пресс-службы таджикского лидера.

Впервые об упрощении визового режима Рахмон и Раиси высказались на двусторонней встрече на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре. В настоящее время между Таджикистаном и Ираном налажено регулярное авиасообщение. Однако на данный момент из Таджикистана в Иран без визы могут поехать только владельцы служебных и дипломатических паспортов и находится там не более месяца.