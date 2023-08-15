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Таджикистан готов сотрудничать с Ираном по делу теракта в мечети Шах-Черах

Таджикистан готов сотрудничать с Ираном по делу теракта в мечети Шах-Черах Таджикистан решительно осуждает теракт, произошедший в мавзолее Шах-Черах в иранском городе Шираз.
В регионе
15 августа 2023 г. 12:55
Таджикистан готов сотрудничать с Ираном по делу теракта в мечети Шах-Черах

Таджикистан решительно осуждает теракт, произошедший в мавзолее Шах-Черах в иранском городе Шираз.

Как передает Report со ссылкой на таджикские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел республики Сироджиддин Мухриддин.

По его словам, официальной информации от Ирана по данному инциденту пока не поступало.

"Если будет подан официальный запрос, соответствующие органы будут сотрудничать в этом направлении", - сказал Мухриддин, отметив, что "этот ужасный поступок не наносит никакого вреда" и не влияет на двусторонние отношения.

Ранее в иранских СМИ появилась информация о том, что гражданин Таджикистана причастен к теракту в мавзолее Шах-Черах в иранском городе Шираз.

Согласно представленной ими информации, зачинщиком стрельбы стал Рахматулла Нурузов.

В воскресенье иранские СМИ сообщили о том, что на мечеть Шах-Черах совершили нападение два террориста, в результате один человек погиб, еще восемь получили ранения.

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