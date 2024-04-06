Таджикистан думает над ответными мерами после введения Турцией визового режима

Таджикистан рассматривает вопрос введения визового режима для граждан Турции.

Таджикистан рассматривает вопрос введения визового режима для граждан Турции.

Как передает Report со ссылкой на таджикские СМИ, об этом заявили в Министерстве иностранных дел Таджикистана.

"Таджикская сторона, в соответствии с принципом взаимности, рассматривает вопрос введения визового режима в отношении граждан Турции", - говорится в комментарии ведомства.

В МИД также подчеркнули, что Турция по дипломатическим каналам еще не уведомила Таджикистан об отмене безвизового режима для граждан страны с обычными загранпаспортами.

"Согласно международной практике, турецкая сторона должна была заранее уведомить таджикскую сторону о дате введения визового режима. Констатируем, что такую информацию таджикская сторона по дипломатическим каналам пока не получила", - говорится в сообщении.