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Таджикистан думает над ответными мерами после введения Турцией визового режима

Таджикистан думает над ответными мерами после введения Турцией визового режима Таджикистан рассматривает вопрос введения визового режима для граждан Турции.
В регионе
6 апреля 2024 г. 19:13
Таджикистан думает над ответными мерами после введения Турцией визового режима

Таджикистан рассматривает вопрос введения визового режима для граждан Турции.

Как передает Report со ссылкой на таджикские СМИ, об этом заявили в Министерстве иностранных дел Таджикистана.

"Таджикская сторона, в соответствии с принципом взаимности, рассматривает вопрос введения визового режима в отношении граждан Турции", - говорится в комментарии ведомства.

В МИД также подчеркнули, что Турция по дипломатическим каналам еще не уведомила Таджикистан об отмене безвизового режима для граждан страны с обычными загранпаспортами.

"Согласно международной практике, турецкая сторона должна была заранее уведомить таджикскую сторону о дате введения визового режима. Констатируем, что такую информацию таджикская сторона по дипломатическим каналам пока не получила", - говорится в сообщении.

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