Сырский: Выиграть войну в обороне невозможно

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил свои слова о том, что выиграть войну в обороне невозможно.
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Во время интервью Сырского спросили про его фразу о войне в обороне, на что он ответил следующим образом:
"Конечно (выиграть войну в обороне невозможно - ред.). Сколько ты будешь обороняться, столько ты будешь и отступать. А мы вынуждены держать оборону и держать свои силы фактически вдоль всей линии фронта", - сказал он.
Также у Сырского уточнили, каким образом действовать Украине в таком случае, если у РФ есть преимущество. По словам главнокомандующего ВСУ, "нашей стране нужно внедрять то, в чем есть именно наше преимущество".
"Нам надо внедрять то, в чем у нас преимущество. Мы первыми в мире создали Силы беспилотных систем. У нас сейчас идет наращивание беспилотной составляющей. Мы активно развиваем роботизированные платформы, мы развиваем наземные боевые платформы", - резюмировал главком.
Напомним, что в начале января Сырский встретился с военнослужащими ВСУ на курском направлении.