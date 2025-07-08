Сырский: Восстановили позиции и удержали территории в Курской и Белгородской областях РФ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский на заседании Ставки верховного главнокомандующего сообщил о восстановлении позиций и удержании территорий в Курской и Белгородской областях.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский на заседании Ставки верховного главнокомандующего сообщил о восстановлении позиций и удержании территорий в Курской и Белгородской областях.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом он написал в соцсетях.

"Акцентировал на действиях наших подразделений в активной обороне - на недопущении продвижения противника в глубину нашей обороны на покровском и новопавловском направлениях и выхода на административные границы Днепропетровской области. Отметил восстановление позиций и удержание территорий в Курской и Белгородской областях РФ", - отметил он.