Сырский сделал первое заявление на посту главнокомандующего ВСУ

Лишь изменения и постоянное совершенствование средств и методов ведения боевых действий позволит ВСУ добиться успеха на пути к победе.

Лишь изменения и постоянное совершенствование средств и методов ведения боевых действий позволит ВСУ добиться успеха на пути к победе.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в заявлении главнокомандующего ВСУ, генерал-полковника Александра Сырского.

По его словам, на повестке дня стоят новые задачи: "Прежде всего это четкое и детальное планирование действий всех органов военного управления, объединений, соединений и частей с учетом потребностей фронта в новейшем оружии, которое поступает от международных партнеров", - отмечает Сырский.

Он отметил, что необходимо рациональное распределение и доставка всего необходимого для боевых частей. При этом добавил, что это было и остается основной задачей военной логистики.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Сырского вместо Валерия Залужного на должность главнокомандующего ВСУ.