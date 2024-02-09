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Сырский сделал первое заявление на посту главнокомандующего ВСУ

Сырский сделал первое заявление на посту главнокомандующего ВСУ Лишь изменения и постоянное совершенствование средств и методов ведения боевых действий позволит ВСУ добиться успеха на пути к победе.
В регионе
9 февраля 2024 г. 16:09
Сырский сделал первое заявление на посту главнокомандующего ВСУ

Лишь изменения и постоянное совершенствование средств и методов ведения боевых действий позволит ВСУ добиться успеха на пути к победе.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в заявлении главнокомандующего ВСУ, генерал-полковника Александра Сырского.

По его словам, на повестке дня стоят новые задачи: "Прежде всего это четкое и детальное планирование действий всех органов военного управления, объединений, соединений и частей с учетом потребностей фронта в новейшем оружии, которое поступает от международных партнеров", - отмечает Сырский.

Он отметил, что необходимо рациональное распределение и доставка всего необходимого для боевых частей. При этом добавил, что это было и остается основной задачей военной логистики.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Сырского вместо Валерия Залужного на должность главнокомандующего ВСУ.

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Версия на английском языке New Commander-in-Chief of Ukraine: 'First of all, we must consider army’s needs'
Версия на азербайджанском языке Ukraynanın yeni Baş Komandanı: "Hər şeydən əvvəl ordunun ehtiyaclarını nəzərə almalıyıq"

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