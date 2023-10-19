Сыну второго президента Армении продлили арест на два месяца

Сыну второго президента Армении Роберта Кочаряна - Левону Кочаряну - продлили арест на два месяца.

Сыну второго президента Армении Роберта Кочаряна - Левону Кочаряну - продлили арест на два месяца.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом адвокат Александр Кочубаев сообщил в соцсетях.

16 октября следственный орган ходатайствовал о продлении ареста Кочаряна.

"Суд удовлетворил ходатайство. Левон Кочарян арестован на два месяца", - отметил Кочубаев.

Напомним, 22 сентября Левона Кочаряна подвергли приводу во время антиправительственных акций. Тогда же он был избит сотрудниками полиции, после чего его госпитализировали. В одном из столичных медцентров ему диагностировали сотрясение мозга. Однако, несмотря на это, Кочарян был задержан по подозрению в избиении четырех полицейских. Позже суд арестовал его.