Сыну бывшего замминистра обороны Армении предъявлено обвинение в растрате

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Мэру Эчмиадзина Карену Григоряну предъявили обвинение по делу его отца, бывшего заместителя министра обороны Армении, экс-депутата генерала Манвела Григоряна, арестованного ранее.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Специальной следственной службы Армении.

Григорян-отец обвиняется в незаконном хранении оружия и растрате государственных средств в особо крупных размерах. По делу о растрате привлечен и Григорян-младший.

В мае 2016 года армянская община России закупила и отправила в Армению три машины "УАЗ", тепловизоры и обмундирование, которые были переданы М.Григоряну.

Карен и Манвел Григоряны присвоили доверенное им имущество и использовали для личных нужд.

Против Григоряна-младшего в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

16 июня Служба нацбезопасности Армении задержала депутата парламента, генерала Манвела Григоряна по обвинению в хранении оружия и продовольствия для военных.