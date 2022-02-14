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Сына президента Туркменистана выдвинули кандидатом на выборы

Сына президента Туркменистана выдвинули кандидатом на выборы В Туркмениcтане сегодня стартовала избирательная кампания по выборам президента и первый ее этап – выдвижение кандидатов.
В регионе
14 февраля 2022 г. 17:53
Сына президента Туркменистана выдвинули кандидатом на выборы

Сын президента Туркменистана Сердар Бердымухамедов выдвинут кандидатом в президенты на выборах, которые состоятся 12 марта.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

10.11

В Туркмениcтане сегодня стартовала избирательная кампания по выборам президента и первый ее этап – выдвижение кандидатов.

Как передает Report, в соответствии с избирательным кодексом страны, право выдвижения кандидатов принадлежит политическим партиям, зарегистрированным до дня назначения выборов, а также группам граждан.

Политические партии выдвигают кандидатов в президенты на своих съездах. В Туркменистане действуют три политические партии – Демократическая партия Туркменистана, Аграрная партия Туркменистана и Партия промышленников и предпринимателей Туркменистана.

Отметим, что ранее было объявлено, что внеочередные президентские выборы состоятся 12 марта.

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Версия на английском языке Presidential election campaign launched in Turkmenistan
Версия на азербайджанском языке Türkmənistanda prezident seçkiləri kampaniyasına start verilib

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