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Сына Кадырова назначили куратором батальона имени Шейха Мансура

Сына Кадырова назначили куратором батальона имени Шейха Мансура Сын главы Чечни Адам Кадыров получил должность куратора батальона имени Шейха Мансура.
В регионе
29 ноября 2023 г. 08:39
Сына Кадырова назначили куратором батальона имени Шейха Мансура

Сын главы Чечни Адам Кадыров получил должность куратора батальона имени Шейха Мансура.

Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале написал депутат Государственной думы РФ Адам Делимханов.

Указанный батальон входит в состав российского министерства обороны. При этом парламентарий подчеркнул, что назначение 16-летнего Адама Кадырова на пост куратора является "закономерным результатом" его достижений и заслуг.

"Адам с ранних лет отличается целеустремленностью и всегда добивается поставленных целей. Это энергичный, мужественный, волевой и ответственный юноша, достойный представитель молодого поколения", - добавил законодатель.

Депутат отметил, что 28 ноября сына главы Чечни официально представили личному составу батальона. Во время мероприятия Адам Кадыров также получил звезду под номером два батальона имени Шейха Мансура.

Делимханов уточнил, что звезда под номером один принадлежит непосредственно главе Чечни Рамзану Кадырову. В то же время он обратил внимание на готовность членов подразделения оперативно выполнять боевые задачи и эффективно защищать Россию.

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Версия на азербайджанском языке Ramzan Kadırovun 16 yaşlı oğluna daha bir vəzifə verilib

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