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Сына экс-президента Армении Кочаряна арестовали сроком на месяц

Сына экс-президента Армении Кочаряна арестовали сроком на месяц Суд в Ереване арестовал сына второго президента Армении Роберта Кочаряна - Левона Кочаряна сроком на один месяц.
В регионе
25 сентября 2023 г. 10:18
Сына экс-президента Армении Кочаряна арестовали сроком на месяц

Суд в Ереване арестовал сына второго президента Армении Роберта Кочаряна - Левона Кочаряна сроком на один месяц.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом в соцсетях сообщил его адвокат Александр Кочубаев.

Заседание суда, в ходе которого рассматривался вопрос о мере пресечения в отношении Кочаряна-младшего, длилось порядка 9 часов.

Напомним, 22 сентября сын Кочаряна подвергли приводу во время антиправительственных акций. Тогда же он был избит сотрудниками полиции, после чего был госпитализирован. Позже стало известно, что он задержан по подозрению в избиении четырех полицейских.

При этом по факту истязания Кочаряна было возбуждено уголовное дело. Утром 24 сентября защита заявила, что отозвала жалобу о задержании Левона Кочаряна, назвав судью ангажированным.

Кочарян-младший заявил, что готов к очной ставке с сотрудниками полиции, которые представили о нем информацию, не соответствующую действительности.

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Версия на английском языке Son of ex-president of Armenia Kocharyan arrested for 1 month

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