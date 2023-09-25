Сына экс-президента Армении Кочаряна арестовали сроком на месяц

Суд в Ереване арестовал сына второго президента Армении Роберта Кочаряна - Левона Кочаряна сроком на один месяц.

Суд в Ереване арестовал сына второго президента Армении Роберта Кочаряна - Левона Кочаряна сроком на один месяц.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом в соцсетях сообщил его адвокат Александр Кочубаев.

Заседание суда, в ходе которого рассматривался вопрос о мере пресечения в отношении Кочаряна-младшего, длилось порядка 9 часов.

Напомним, 22 сентября сын Кочаряна подвергли приводу во время антиправительственных акций. Тогда же он был избит сотрудниками полиции, после чего был госпитализирован. Позже стало известно, что он задержан по подозрению в избиении четырех полицейских.

При этом по факту истязания Кочаряна было возбуждено уголовное дело. Утром 24 сентября защита заявила, что отозвала жалобу о задержании Левона Кочаряна, назвав судью ангажированным.

Кочарян-младший заявил, что готов к очной ставке с сотрудниками полиции, которые представили о нем информацию, не соответствующую действительности.