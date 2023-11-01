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Сын Пригожина стал главой ЧВК "Вагнер" в составе Росгвардии

Сын Пригожина стал главой ЧВК "Вагнер" в составе Росгвардии Сын основателя частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгения Пригожина - Павел Пригожин стал главой "вагнеровцев" в составе Росгвардии.
В регионе
1 ноября 2023 г. 16:14
Сын Пригожина стал главой ЧВК Вагнер в составе Росгвардии

Сын основателя частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгения Пригожина - Павел Пригожин стал главой "вагнеровцев" в составе Росгвардии.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил представитель организации в Пермском крае.

По его словам, в Перми возобновлен набор добровольцев в возрасте от 20 до 55 лет.

"У нас все осталось по-прежнему - атрибутика, символика. Набираем тех, кто уже имеет боевой опыт, в том числе уже входил в состав ЧВК", - сказал он, отметив, что не принимаются лица, привлекавшиеся к уголовной ответственности.

Напомним, 23 августа - ровно через 2 месяца после восстания "вагнеровцев" - на территории поселка Куженкино Тверской области России разбился самолет Embraer Legacy 600, принадлежащий основателю "Вагнер" Евгению Пригожину.

Следственный комитет по итогам молекулярно-генетических экспертиз после крушения самолета в Тверской области, подтвердил гибель Пригожина.

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