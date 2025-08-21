Сын одного из советников министра обороны Армении арестован по делу об убийстве

О нас

21 августа 2025 г. 09:30
Сын одного из советников министра обороны Армении Сурена Папикяна арестован по делу об убийстве 24-летнего мужчины у дома "криминального авторитета" Рустама Степаняна (известен в криминальных кругах, как "Толстый Рустам").

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

По данным СМИ, правоохранители нашли трех подозреваемых, суд уже арестовал их. Один из них – Арташес Тоноян. По данным издания, он сын генерала, советника главы Минобороны.

15 августа 24-летнего Мамикона Д. обнаружили с огнестрельным ранением в селе Прошян. Его доставили в больницу, однако медикам не удалось его спасти.

Отмечается, что умерший не был связан с криминальными кругами. Причины, по которым он оказался на месте происшествия и получил ранение, пока неизвестны.

Версия на азербайджанском языке Ermənistanda müdafiə nazirinin müşavirinin oğlu həbs edilib

