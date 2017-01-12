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    Сын главы Таджикистана назначен мэром Душанбе

    До этого 28-летний Рустам Эмомали возглавлял антикоррупционное агентство Таджикистана

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал указ о назначении своего старшего сына Рустама Эмомали мэром Душанбе. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, до этого 28-летний Рустам Эмомали, который является самым молодым генералом на пространстве СНГ, возглавлял антикоррупционное агентство Таджикистана.

    Он займет место 64-летнего Махмадсаида Убайдуллоева, ближайшего соратника в окружении президента.

    Рустам Эмомали, один из девяти детей президента Рахмона, - выпускник таджикского национального университета. Одно время он работал в комитете по инвестициям и госимуществу, а также был вице-председателем Союза молодежи страны.

    В ноябре 2013 года Рустам Эмомали был назначен главой таможенной службы, а через два года отец своим указом назначил его директором антикоррупционного агентства Таджикистана.

    В прошлом году президент Рахмон подписал указ о назначение своей дочери Озоды Рахмон главой исполнительного аппарата главы государства.

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