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Сын генерала КСИР убит в иранской провинции Систан и Белуджистан

Сын генерала КСИР убит в иранской провинции Систан и Белуджистан Махмуд Абсалан, сын заместителя командующего одним из подразделений Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в провинции Систан и Белуджистан генерала Парвиза Абсалана, убит неизвестными.
В регионе
23 апреля 2022 г. 14:28
Сын генерала КСИР убит в иранской провинции Систан и Белуджистан

Махмуд Абсалан, сын заместителя командующего одним из подразделений Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в провинции Систан и Белуджистан генерала Парвиза Абсалана, убит неизвестными.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу со ссылкой на источник агентство ILNA.

По его данным, Абсалан в момент инцидента находился на одном из контрольно-пропускных пунктов в городе Захедан, административном центре провинции. Стрельбу открыл неизвестный, проезжавший на автомобиле. Других пострадавших в ходе происшествия нет.

Агентство отмечает, что погибший также являлся телохранителем одного из генералов КСИР, по машине которого был открыт огонь.

Провинция Систан и Белуджистан является одним из источников напряженности для Ирана. Она граничит с Пакистаном и Афганистаном, и большая часть наркотрафика из-за границы, а также значительная часть контрабанды топлива и других товаров приходятся на этот район. Кроме того, здесь действует ряд сепаратистских и исламистских группировок.

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Версия на азербайджанском языке İranda generalın oğlu öldürülüb

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