Сын экс-премьера Кыргызстана приговорен к 12 годам тюрьмы за разглашение гостайны

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Первомайский райсуд Бишкека приговорил сына экс-премьера Кыргызстана Алтынбека Муралиева к 12 годам лишения свободы за передачу иностранным организациям сведений, составляющих гостайну.

Как передает Report со ссылкой на киргизское агентство "24.kg", об этом заявили источники в суде.

"Первомайский суд вынес вердикт, по которому он признан виновным в государственной измене и осужден на 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Процесс проходил в закрытом режиме", - заявил источник.

Сам Муралиев себя виновным не признал и в ходе судебных слушаний утверждал, что "его вынудили дать признательные показания под давлением в первые часы после задержания". Адвокаты Муралиева намерены обжаловать приговор в вышестоящей инстанции.

Муралиев, занимавший пост заведующего отделом международного сотрудничества аппарата правительства республики, был задержан спецслужбами Кыргызстан в ноябре 2014 года. Решением суда в рамках уголовного дела, возбужденного ГКНБ по статье "передача или сбор с целью передачи иностранным организациям сведений, составляющих служебную тайну", он был арестован и заключен в СИЗО ГКНБ страны. Высокопоставленный чиновник является единственным сыном экс-премьера Амангельды Муралиева.