О нас

Сын экс-главы Генштаба ВС Армении будет освобожден под залог

Сын экс-главы Генштаба ВС Армении будет освобожден под залог Сын бывшего начальника Генштаба ВС Армении Юрия Хачатурова, Игорь Хачатуров, будет освобожден под залог в 1 млн драмов (около 2,4 тысяч долларов США).
В регионе
12 июля 2022 г. 02:43
Сын экс-главы Генштаба ВС Армении будет освобожден под залог

Сын бывшего начальника Генштаба ВС Армении Юрия Хачатурова, Игорь Хачатуров, будет освобожден под залог в 1 млн драмов (около 2,4 тысяч долларов США).

Как передает Report, об этом Sputnik Армения сообщил его адвокат Мигран Погосян.

Решение об изменении меры пресечения было принято в ходе заседания суда общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Татевик Григорян.

Погосян отметил, что сумма залога уже внесена, в настоящее время защита направляется в УИУ - представить доказательства внесения залога.

Напомним, что Игорь Хачатуров был арестован в мае 2022 года по обвинению в применении насилия в отношении полицейского.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Həbs edilən Ermənistanın sabiq Baş Qərargah rəisinin oğlu azadlığa buraxılıb

Экслюзивные новости

ГРС Управления экспорта газа SOCAR передаются Азеригазу
ГРС Управления экспорта газа SOCAR передаются "Азеригазу"
8 июля 2022 г. 14:40
Чилийский депутат: Азербайджан сыграл важную роль в борьбе с пандемией
Чилийский депутат: Азербайджан сыграл важную роль в борьбе с пандемией
8 июля 2022 г. 13:55
Чилийский депутат: Опыт Азербайджана в энергетике важен для стран Тихоокеанского альянса
Чилийский депутат: Опыт Азербайджана в энергетике важен для стран Тихоокеанского альянса
8 июля 2022 г. 11:01
Спилиотис: ЧБТР поддерживает развитие ненефтяного сектора в Азербайджане
Спилиотис: ЧБТР поддерживает развитие ненефтяного сектора в Азербайджане
7 июля 2022 г. 19:30
Генсек: ЧБТР готов помочь реализации трансграничных проектов на Южном Кавказе
Генсек: ЧБТР готов помочь реализации трансграничных проектов на Южном Кавказе
7 июля 2022 г. 19:11
В период войны более 550 граждан Азербайджана получили вид на жительство в Украине
В период войны более 550 граждан Азербайджана получили вид на жительство в Украине
6 июля 2022 г. 16:04
МОМ: Около 12 тысяч граждан Азербайджана эвакуированы из Украины с начала войны
МОМ: Около 12 тысяч граждан Азербайджана эвакуированы из Украины с начала войны
5 июля 2022 г. 16:09
Инфраструктурные работы на БТК могут завершиться в будущем году
Инфраструктурные работы на БТК могут завершиться в будущем году
4 июля 2022 г. 15:50
АПБА: Закон о продбезопасности вступит в силу в следующем году
АПБА: Закон о продбезопасности вступит в силу в следующем году
4 июля 2022 г. 13:49
В Азербайджане отменены некоторые денежные выплаты депутатам
В Азербайджане отменены некоторые денежные выплаты депутатам
4 июля 2022 г. 11:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi