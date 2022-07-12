Сын экс-главы Генштаба ВС Армении будет освобожден под залог

Сын бывшего начальника Генштаба ВС Армении Юрия Хачатурова, Игорь Хачатуров, будет освобожден под залог в 1 млн драмов (около 2,4 тысяч долларов США).

Сын бывшего начальника Генштаба ВС Армении Юрия Хачатурова, Игорь Хачатуров, будет освобожден под залог в 1 млн драмов (около 2,4 тысяч долларов США).

Как передает Report, об этом Sputnik Армения сообщил его адвокат Мигран Погосян.

Решение об изменении меры пресечения было принято в ходе заседания суда общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Татевик Григорян.

Погосян отметил, что сумма залога уже внесена, в настоящее время защита направляется в УИУ - представить доказательства внесения залога.

Напомним, что Игорь Хачатуров был арестован в мае 2022 года по обвинению в применении насилия в отношении полицейского.