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Сын депутата парламента Армении от правящей партии объявлен в розыск

Сын депутата парламента Армении от правящей партии объявлен в розыск Сын депутата от партии "Гражданский договор" Сергея Багратяна - 27-летний Шант Багратян, объявлен в розыск.
В регионе
8 мая 2022 г. 14:21
Сын депутата парламента Армении от правящей партии объявлен в розыск

Сын депутата от партии "Гражданский договор" Сергея Багратяна - 27-летний Шант Багратян, объявлен в розыск.

Как передает Report, об этом сообщает сайт криминальных новостей Shamshyan.com.

Так, 2 апреля примерно в 17։30-18։00 неизвестные лица ворвались в кабинет директора автозаправки "Тамсар" в Вайоц дзоре Ваге Асатряна и начали его избивать. Один из нападавших, предположительно 27-летний Багратян, нанес удары мужчине металлическим прутом. Возбуждено уголовное дело.

Однако после суда, вынесшего решение о его аресте, стало известно, что молодой человек находится на свободе.

Ранее местные СМИ отмечали, что Следственный комитет освободил Шанта Багратяна под подписку о невыезде.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyanın partiyasından olan deputatın oğlu cinayət törədərək qaçıb

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