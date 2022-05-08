Сын депутата парламента Армении от правящей партии объявлен в розыск

Сын депутата от партии "Гражданский договор" Сергея Багратяна - 27-летний Шант Багратян, объявлен в розыск.

Сын депутата от партии "Гражданский договор" Сергея Багратяна - 27-летний Шант Багратян, объявлен в розыск.

Как передает Report, об этом сообщает сайт криминальных новостей Shamshyan.com .

Так, 2 апреля примерно в 17։30-18։00 неизвестные лица ворвались в кабинет директора автозаправки "Тамсар" в Вайоц дзоре Ваге Асатряна и начали его избивать. Один из нападавших, предположительно 27-летний Багратян, нанес удары мужчине металлическим прутом. Возбуждено уголовное дело.

Однако после суда, вынесшего решение о его аресте, стало известно, что молодой человек находится на свободе.

Ранее местные СМИ отмечали, что Следственный комитет освободил Шанта Багратяна под подписку о невыезде.