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Сын армянского чиновника попался на крупной контрабанде наркотиков

Сын армянского чиновника попался на крупной контрабанде наркотиков Сын крупного чиновника в Армении задержан по подозрению в контрабанде наркотиков.
В регионе
6 июня 2023 г. 09:57
Сын армянского чиновника попался на крупной контрабанде наркотиков

Сын крупного чиновника в Армении задержан по подозрению в контрабанде наркотиков.

Как передает Report, об этом пишет газета "Жоховурд" со ссылкой на свои источники.

По сведениям издания, при въезде в Ереван, недалеко от Абовяна, правоохранители задержали автомобиль, принадлежащий сыну высокопоставленного должностного лица одной из силовых структур. В машине оказалось 240 мешков с наркотиками.

Издание пока не называет имя должностного лица, однако сделает это в ближайшее время. Отмечается также, что случай вызвал небывалый ажиотаж в правоохранительных органах.

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Версия на английском языке Armenian official’s son caught on major drug smuggling

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