Сын армянского чиновника попался на крупной контрабанде наркотиков

Сын крупного чиновника в Армении задержан по подозрению в контрабанде наркотиков.

Сын крупного чиновника в Армении задержан по подозрению в контрабанде наркотиков.

Как передает Report, об этом пишет газета "Жоховурд" со ссылкой на свои источники.

По сведениям издания, при въезде в Ереван, недалеко от Абовяна, правоохранители задержали автомобиль, принадлежащий сыну высокопоставленного должностного лица одной из силовых структур. В машине оказалось 240 мешков с наркотиками.

Издание пока не называет имя должностного лица, однако сделает это в ближайшее время. Отмечается также, что случай вызвал небывалый ажиотаж в правоохранительных органах.