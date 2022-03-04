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Swarovski приостанавливает продажи на территории России

Swarovski приостанавливает продажи на территории России Один из крупнейших в мире поставщиков кристаллов для производителей ювелирных изделий, одежды и светотехники Swarovski приостанавливает продажи на территории России, в том числе продажи в интернет-магазине временно недоступны.
В регионе
4 марта 2022 г. 12:59
Swarovski приостанавливает продажи на территории России

Один из крупнейших в мире поставщиков кристаллов для производителей ювелирных изделий, одежды и светотехники Swarovski приостанавливает продажи на территории России, в том числе продажи в интернет-магазине временно недоступны.

Как передает Report, об этом сообщила компания.

"В сложившейся ситуации продажи в интернет-магазине swarovski.com временно недоступны для данного региона", - говорится в сообщении на сайте бренда.

Swarovski AG — австрийская компания, основанная в 1895 году, которая специализируется на производстве рассыпных кристаллов, украшений, кристальных фигурок и огранке синтетических и природных драгоценных камней. Компания также производит оптическое оборудование и готовые светильники и люстры.

Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.

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