Swarovski полностью свернула свой российский бизнес

Генеральный австрийской компании Swarovski Алексис Назард сообщил, что фирма полностью свернула свой российский бизнес.

Генеральный директор австрийской компании Swarovski Алексис Назард заявил, что фирма полностью свернула свой российский бизнес.

Как передает Report, об этом сообщает Австрийское агентство печати (APA).

"По словам Назарда, объявленный в этом году полный уход Swarovski из России уже завершился", - отмечает агентство.

После 24 февраля 2022 года Swarovski закрыла все 12 розничных магазинов в России и прекратила онлайн-продажи, однако полностью не закрывала бизнес в стране. В марте 2022 года Swarovski временно закрыла свои магазины в РФ и приостановила онлайн-продажу своей продукции.