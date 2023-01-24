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Свыше 90% опрошенных в Турции против поддержки членства Швеции в НАТО

Свыше 90% опрошенных в Турции против поддержки членства Швеции в НАТО Свыше 90% опрошенных в Турции выступают против поддержки Анкарой членства Швеции в НАТО.
В регионе
24 января 2023 г. 14:13
Свыше 90% опрошенных в Турции против поддержки членства Швеции в НАТО

Свыше 90% опрошенных в Турции выступают против поддержки Анкарой членства Швеции в НАТО.

Как передает Report, об этом сообщает Anadolu по итогам интернет-опроса о том, должна ли Турция поддержать членство Швеции в НАТО.

На этот вопрос 92,5% подписчиков агентства в этой соцсети ответили отрицательно и 7,5% - положительно. Голосование длилось сутки, в нем приняли участие свыше 50 тыс. человек, сообщает "Интерфакс".

Государства-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года. Эти государства присоединятся к НАТО, как только все государства-члены НАТО ратифицируют протоколы о вступлении.

Турция заблокировала процесс вступления, потребовав от скандинавских стран объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме, а также отменить запреты на поставки оружия Анкаре.

В последние дни в Швеции прошли масштабные антитурецкие протесты, которые обострили отношения между двумя странами. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник вечером, что Анкара не поддержит заявку Швеции на членство в НАТО.

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Версия на английском языке Over 90% of respondents in Turkiye oppose support for Sweden’s NATO membership

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