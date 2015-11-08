Свыше 870 правоохранителей погибло на Северном Кавказе за пять лет

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ При проведении спецопераций на Северном Кавказе за последние пять лет погибло 875 сотрудников российских правоохранительных органов, заявил начальник Главного управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) Сергей Ченчик, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

В воскресенье в ГУ МВД России по СКФО прошли мероприятия, посвященные Дню памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга.

"За последние пять лет при проведении специальных операций в Северо-Кавказском федеральном округе погибло 875 сотрудников правоохранительных органов. К сожалению, эта печальная статистика не обошла стороной и главное управление. С момента создания главка по сегодняшний день мы потеряли 18 своих боевых товарищей, до конца выполнивших свой служебный долг", — сказал Ченчик.

По его словам, борьба с преступностью, проявлениями терроризма и экстремизма в республиках Северного Кавказа складывается нелегко. "Поскольку зачастую на переднем плане борьбы с преступностью находятся именно сотрудники органов внутренних дел. И, к сожалению, в этом противоборстве погибают лучшие сыны России", — отметил глава управления.

Полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Сергей Меликов выразил соболезнования семьям погибших.

"Сегодня вместе с вами мы скорбим о тех, кто не дожил до сегодняшнего дня, осознавая, что сотни тысяч сограждан благодаря их подвигу сегодня могут спокойно жить в нашей стране, на Кавказе, наслаждаться теми подарками, которые дарит им жизнь, и, безусловно, должны быть благодарны и вспоминать тех, кто ушел от нас, отдав жизнь служению России", — сказал Меликов.