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Свыше 70 пациентов с COVID-19 скончались в Москве

Свыше 70 пациентов с COVID-19 скончались в Москве В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом.
В регионе
11 ноября 2020 г. 00:40
Свыше 70 пациентов с COVID-19 скончались в Москве

В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили во вторник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 73 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 7 502 человека, у которых был подтвержден коронавирус.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 481 068 случаев заражения, из них 5 902 за последние сутки. Выздоровели 346 889 человек.

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Версия на азербайджанском языке Moskvada koronavirusdan ölənlərin sayı 7 500-ü ötdü

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