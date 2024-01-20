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Свыше 56,5 млн туристов посетили Турцию в 2023 году

Свыше 56,5 млн туристов посетили Турцию в 2023 году Турцию по итогам прошлого года посетили свыше 56,5 млн туристов.
В регионе
20 января 2024 г. 02:55
Свыше 56,5 млн туристов посетили Турцию в 2023 году

Турцию по итогам прошлого года посетили свыше 56,5 млн туристов.

Как передает Report, об этом сообщил министр культуры и туризма республики Мехмет Эрсой в эфире телеканала TV100.

"Годом ранее (в 2022 году) Турцию посетили 51,4 млн иностранных туристов. Итоговые данные по прошлому году будут оглашены 31 января. По моим прогнозам, число туристов, побывавших в нашей стране, превысит 56,5 млн", - сказал министр.

По его словам, больше всего иностранцев посетили Стамбул и средиземноморскую Анталью.

"Порядка 16 млн человек побывали в Стамбуле, столько же в регионе Антальи", - добавил он.

Ранее власти Турции сообщали, что планируют получить по итогам 2023 года доходы от туризма в размере $55,6 млрд, а в 2028 году увеличить их до $100 млрд. В 2022 году Турцию посетили 44,6 млн туристов, доходы ее туриндустрии составили $46,4 млрд.

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