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Свыше 200 граждан Армении вернутся из Израиля специальным рейсом

Свыше 200 граждан Армении вернутся из Израиля специальным рейсом Авиакомпания Armenian Airlines выполнит специальный рейс по вывозу граждан из Израиля в Армению.
В регионе
16 октября 2023 г. 11:16
Свыше 200 граждан Армении вернутся из Израиля специальным рейсом

Авиакомпания Armenian Airlines выполнит специальный рейс по вывозу граждан из Израиля в Армению.

Как передает Report, об этом Sputnik-Армения сообщила помощник главы Комитета гражданской авиации Армении Лилит Агабекян.

"Лайнер авиакомпании А-321 в 9:40 по ереванскому времени вылетел в Тель-Авив и пока еще не долетел. По предварительным данным в Ереван он вылетит из Израиля в 13:00", - сказала Агабекян.

Она уточнила, что продолжительность полета 2 часа 40 минут. В армянскую столицу вернутся 220 пассажиров.

В Израиле компактно проживают порядка 3,5 тыс. армян. В настоящее время точное число граждан Армении находящихся там неизвестно.

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Версия на английском языке Over 200 Armenian citizens to return from Israel on special flight

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