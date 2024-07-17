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Свыше 120 НПО Грузии подадут иск в Конституционный суд из-за закона об иноагентах

Свыше 120 НПО Грузии подадут иск в Конституционный суд из-за закона об иноагентах 121 грузинская НПО подаст сегодня иск в Конституционный суд из-за закона об "иноагентах".
В регионе
17 июля 2024 г. 17:06
Свыше 120 НПО Грузии подадут иск в Конституционный суд из-за закона об иноагентах

121 грузинская НПО подаст сегодня иск в Конституционный суд из-за закона об "иноагентах".

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил представитель IDFI Георгий Давитури.

"Оспариваемый закон ограничивает право граждан объединяться для достижения общей цели страны – делать добро и помогать людям", – сказал он.

По его словам, НПО также готовятся подать жалобу в Европейский суд по правам человека.

Вчера стало известно о том, что президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась в КС с иском о приостановлении действия закона.

Закон об иноагентах вступил в силу 3 июня. Он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.

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Версия на английском языке Over 120 Georgian NGOs to file lawsuit in Constitutional Court over law on foreign agents
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda 120-dən çox QHT “Xarici təsirin şəffaflığı haqqında” qanuna görə məhkəməyə müraciət edəcək

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