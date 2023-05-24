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Свыше 1,7 млн граждан Турции за рубежом проголосовали во втором туре выборов

Свыше 1,7 млн граждан Турции за рубежом проголосовали во втором туре выборов Более 1,7 млн избирателей по состоянию на 24 мая отдали голоса за рубежом во втором туре выборов президента Турции.
В регионе
24 мая 2023 г. 11:03
Свыше 1,7 млн граждан Турции за рубежом проголосовали во втором туре выборов

Более 1,7 млн избирателей по состоянию на 24 мая отдали голоса за рубежом во втором туре выборов президента Турции.

Как передает Report, об этом сообщает Anadolu.

Согласно данным Высшей избирательной комиссии Турции, в дипмиссиях за рубежом и пограничных пунктах проголосовало в целом 1 733 940 человек.

Голосование в дипломатических представительствах за рубежом продлится до 24 мая, а на пограничных пунктах - до 17:00 по местному времени, 28 мая.

Процесс голосования за рубежом и на пограничных пунктах стартовал в субботу, 20 мая.

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Версия на английском языке Over 1.7M Turkish citizens abroad vote in runoff election

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