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Свыше 1 100 террористов нейтрализовано в Турции за год

Свыше 1 100 террористов нейтрализовано в Турции за год В ходе операций на территории Турции за прошедший год нейтрализовано 1 140 членов различных террористических группировок, в том числе 84 главаря боевиков.
В регионе
4 января 2022 г. 18:59
Свыше 1 100 террористов нейтрализовано в Турции за год

В ходе операций на территории Турции за прошедший год нейтрализовано 1 140 членов различных террористических группировок, в том числе 84 главаря боевиков.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщил замглавы и пресс-секретарь МВД Турции Исмаил Чатаклы на пресс-конференции по итогам 2021 года.

Чатаклы напомнил, что террористическая организация РПК вот уже 40 лет совершает вооруженные нападения на территории страны.

В настоящее время в горах прячутся не более 156 террористов, проинформировал он.

Представитель ведомства подчеркнул, что Турция ведет успешную борьбу со всеми террористическими группировками.

«Раньше в ряды террористов вступали по 5 тыс человек в год, но даже тогда они не смогли добиться желаемого. Сейчас, когда их меньше 156, они уж тем более не смогут достигнуть своих целей. Это осознаем и мы, и они», - сказал замглавы МВД.

Чатаклы отметил, что в 2021 году правоохранительные органы Турции провели 143 321 антитеррористическую операцию внутри страны, среди которых 19 162 в крупных городах и 124 159 - в сельской местности.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə bir ildə 1 100-dən çox terrorçu zərərsizləşdirilib

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